В аварії на Тернопільщині загинули двадцятирічні дівчата

Автомобіль в заростях на узбіччі дороги близько 7:30 18 жовтня помітили водії з траси. Вони ж викликали поліцію та швидку. Не обійшлося і без допомоги працівників рятувальної служби.

Аварія трапилася на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot Partner не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, а після цього злетіла в кювет та врізалася у дерево. Слідчі припускають, що аварія сталася приблизно з 4 до 7:30 між населеними пунктами смт Дружба та села Струсів. Тому автомобіль помітили неодразу.

На місце нещастя прибули спецслужби, але водій та її пасажир були мертві. Їх тіла вивільняли з автівок рятувальники. Дівчата – жителі Теребовлянського району. Їм було по 20 років.

Дана подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство та встановлюються причини ДТП.