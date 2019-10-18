Що за сусідська варта з’явилася у Тернополі?

В Тернополі реалізовується проект «Спільними зусиллями до безпечного міста», одним з напрямків якого є впровадження ініціативи «Сусідська варта». Згуртовані мешканці будинку чи території, що у співпраці з поліцією та іншими органами сприяють підвищенню спільної безпеки та займаються профілактикою злочинності і вандалізму.

15 жовтня представники Регіонально та Тернопільського місцевого центрів, поліції, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та представник омбуцмена в області спілкувались з представниками об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з приводу протидії насильства в сім’ї. Захід організували активісти Тернопільської правозахисної групи Володимир та Ірина Шевченко.

Учасники заходу дізнались про види насилля, способи протидії цьому ганебному явищу та відповідальність, що настає за вчинення акту насилля.

«Часто жертвами насилля стають діти. Законом передбачено, що дитина автоматично стає жертвою насилля, навіть якщо стала його свідком» – зазначила директор Регіонального центру Ірина Хондогій. Про види та суб’єкти насилля в сім’ї, а також уповноважені органа держави на протидію йому розповідав директор Тернопільського місцевого центру Юрій Гордєєв.

Особливостями роботи поліції в питанні протидії домашнього насилля, а також досвідом винесення тимчасового заборонного припису поділилась представник Управління патрульної поліції в області Олеся Мялковська.

«Ми дізнались багато нової, корисної у повсякденному житті, інформації. Ці знання допоможуть у вирішенні багатьох проблемних питань, що виникають в межах громади» – підсумували представники ОСББ.

Єдиний телефонний номер цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України).