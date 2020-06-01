У Тернополі частково відновлюють рух приміських електричок

Відсьогодні в Тернополі частково відновлять рух приміських електричок. Перша — Тернопіль- Заліщики відправиться увечері. Повідомляють у Тернопільській дирекції залізничних перевезень. Усього запустять п’ять приміських електричок, – повідомляє Суспільне Тернопіль.

Тернополянин Олег Молінський прийшов дізнатися, коли буде приміська електричка до Волочиська.

Тернополянин Олег Молінський хоче їхати до Волочиська

“Та я думаю, поїду хоч на дачу. Казали з 1-го числа, а прийшов, кажуть електрички нема. Все росте, треба робити щось на дачі, на городі. Виноград треба обробляти, а так не можна поїхати”, – каже Олег Молінський.

З першого червня рух приміських потягів із залізничного вокзалу Тернопіль відновили частково, – розповідає чергова з довідкової Надія Шевчук.

У довідковій кажуть: електрички запрацювали не всі

“Зі станції Тернопіль 1 червня перший дизель-поїзд відправиться до станції Заліщики. Також з нашої станції ще є поїзди до станції Ланівці, Підвисоке. Дві електрички курсують, одна буде курсувати до станції Зборів”.

За словами Надії Шевчук приміська каса відновить роботу сьогодні о 14-ій годині. А от залізнична каса, у якій можна придбати квитки на потяги далекого сполучення, працює з 27 травня.

Микола Мадай шукає квитки до Бердянська

Тернополянин Микола Мадай має намір поїхати до Бердянська:

“Ну що, треба їхати до Києва і з Києва можна виїхати. Прямого немає на Мелітополь раніше. Незручно, зовсім незручно”.

Квитків на міжобласні потяги ще не продавали

Касирка Оксана Свистун каже, що поки що не продали жодного квитка:

“Якщо пасажир бажає купити квиточок, ми можемо продати тільки з Києва. З Києва введена продажа на Запоріжжя, Константинівка. З Тернополя на даний момент на жоден поїзд у нас в продажі немає квитків”.

Що відомо:

Перший поїхав. Укрзалізниця відновила рух поїздів за понад два місяці карантину. З першого червня “Укрзалізниця” відновлює рух приміських електричок в десяти областях, які прийняли рішення про послаблення карантину, включаючи Тернопільську область.

На Тернопільщині в двох районах поки що не відновлюють пасажирські перевезення.

У Тернополі запрацював увесь громадський транспорт.