Возможности современных сервисов онлайн-платежей

Современные платформы, с помощью которых осуществляются оплаты в Интернете и переводы между банковскими картами, должны отвечать определенному ряду требований. Вопрос этот очень серьезный, так как подобными сервисами с каждым днем пользуется все большее количество граждан. Самым важным критерием являются гарантии безопасности личных данных пользователя. Например, лидер отечественного рынка онлайн-платежей –iPay.ua – имеет международные сертификаты соответствия мировым стандартам безопасности PCI DSS. Данный документ разработан самыми популярными в мире платежными системами Visa и MasterCard. Однако еще одним немаловажным критерием, которым должен обладать подобный сервис, является разнообразие дополнительных возможностей.

Один сервис для оплат в Интернете на все случаи жизни

Самым простым, но в то же время наиболее наглядным примером возможностей Интернет-платформ для совершения денежных переводов и платежей в Сети, является возможность пополнения SIM-карты любого оператора мобильной связи. На iPay.ua это можно сделать по ссылке: https://www.ipay.ua/ua/bills/charge-mobile. Причем список операторов для пополнения достаточно большой: «Водафон», «Киевстар», «Лайфсел», «Интер Телеком», «Три Моб», Travel Sim, People.Net, Tez GSM, «Гудлайн», Global SIM, Yezzz! По этой же ссылке можно пополнить счета в «Вайбере» и «Скайпе». Средства засчитываются на счет практически моментально, что тоже очень важно в некоторых ситуациях. Что касается стоимости услуги, то тут все зависит от оператора и суммы пополнения. Тариф может стартовать о нуля гривен. Совершать оплаты и переводы могут как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи. Но, все же, зарегистрироваться стоит. В этом есть свои плюсы.

Какие дополнительные преимущества дает сотрудничество с единой платформой для Интернет-платежей?

На примере все того же iPay.ua рассмотрим привилегии, которыми владеют постоянные клиенты сервиса. Помимо возможности осуществлять разные виды переводов и оплачивать онлайн огромное количество услуг, регистрация на сайте дает такие преимущества, как программа лояльности. За каждую операцию авторизированному клиенту начисляются баллы, которые можно поменять на интересные презенты. Также после регистрации значительно удобнее и быстрее пользоваться сервисом. Большое количество полей для информации будут заполняться автоматически. Также можно создавать шаблоны и выполнять транзакции в пару кликов. С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте платформы.