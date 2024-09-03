Майже 11 мільярдів гривень – вклад платників Тернопільщини у Зведений бюджет України

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати державу у складний воєнний час сплаченими податками. Завдяки цьому бюджет стабільно наповнюється коштами для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж січня-серпня цього року платники області спрямували до Зведеного бюджету України 10 млрд 939,5 млнгрн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з аналогічним періодом минулого року, який склавмайже 1,8 млрд грн або ж 20 відсотків. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

До державної скарбниці від наших краян надійшло майже 5,5 млрд гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок з доходів фізичних осіб – понад 2,4 млрд грн, податок на додану вартість – 1,7 млрд грн та податок на прибуток – 787,9 млн гривень.

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-серпня склалимайже 5,5 млрд гривень.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави.