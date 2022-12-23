Ви знімаєте на Айфон неправильно — поради як це виправити

Коли ставлять запитання «навіщо купувати Айфон?», перше, що спадає на думку — камера. Пристрої Apple славляться високою якістю знімків, та й сама компанія приділяє багато часу фото і відеоможливостям моделей на презентації.

Хоча алгоритми постобробки та інші функції помітно підвищують рівень знімка, немає жодного нейронного движка, який перетворював би фото на шедевр після спуску затвора. Розповідаємо, як «вичавити» з можливостей камери Айфона максимум.

Змініть роздільну здатність відео

Якщо ви користуєтеся налаштуваннями смартфона «з коробки», знайте, що ваш пристрій знімає упівсили. Припустимо, ви вирішили купити Apple iPhone 14 Plus. Якщо почати знімати відео на пристрої відразу, ви виявите, що роздільна здатність ролика 1080p, а фреймрейт — 30 кадрів на секунду. Але гаджет підтримує запис у 4K 60 FPS, цей режим дає змогу створювати деталізовані та плавні відео.

Щоб змінити налаштування, виконайте ці дії:

● перейдіть у «Параметри», знайдіть додаток «Камера», тапніть по ньому;

● відкрийте вкладку «Запис відео», виберіть максимально можливі налаштування.

Не нехтуйте можливістю змінювати швидкість кадрів і роздільну здатність залежно від умов знімання. Наприклад, за недостатньої кількості світла можна знизити частоту до 24 кадрів на секунду, щоб краще працював автофокус.

Використовуйте кадрування та сітку для фото

Більшість контент-мейкерів створюють знімки для Інстаграму, де зображення завантажуються зі співвідношенням сторін 1:1 або 4:5. Щоб фотографія не обрізалася по краях і красиво виглядала в стрічці, змініть кадрування перед зніманням.

Для цього свайпніть вниз на панелі режимів фільмування (або натисніть на стрілочку у верхній частині екрана). Виберіть варіант 4:3 або 1:1, щоб було простіше скласти композицію.

Друге важливе правило створення фото — використовувати сітку. Вона дасть змогу підбирати правильні ракурси без «заваленого горизонту». Плюс, можна використовувати метод третин і розташувати об’єкти в кадрі так, щоб ваш знімок мав естетичний вигляд. Перейдіть у «Параметри» > «Камера», знайдіть розділ «Композиція» та посуньте слайдер навпроти пункту «Сітка».

Фотографуйте в RAW

Фотографи використовують необроблені «сирі» знімки, щоб отримати фото з мінімальним втручанням вбудованих алгоритмів Айфона. Це дасть змогу реалізувати творчий потенціал — можна відредагувати фото на свій розсуд.

Знімок RAW містить максимальну кількість інформації про сцену, є можливість виправити експозицію, тіні та світлі ділянки, відредагувати насиченість окремих кольорів або додати різкість. Якщо вам не подобається, як «відпрацьовує» Photonic Engine на Айфоні або ви хочете отримати від фото більше, активуйте знімання в RAW.

Для смартфонів, що підтримують ProRAW, можна активувати режим. Треба перейти в «Параметри» > «Камера» > «Формати». Опція знаходиться в розділі «Захоплення камерою». Для айфонів, на які ProRAW офіційно «не завезли», можна встановити додаток Lightroom і користуватися вбудованою камерою, але попередньо активувати режим DNG.