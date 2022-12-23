Тернопільські рятувальники знялися для оригінального календаря

У Тернополі створили туристичний календар на 2023 рік.

«Тернопільщина туристична» – оригінальний тематичний календар на прийдешній рік, для якого знялися працівники ДСНС.

Проєкт втілений в життя спільними зусиллями Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації і Головного управління ДСНС у Тернопільській області та об’єднаний гаслом «Подорожуй безпечно!».

Для кожного місяця – світлина рятувальників або їхня спецтехніка на фоні туристичних та культурних локацій Тернопілля. Календар розроблений з метою ознайомити зокрема переселенців із краєвидами та можливостями регіону, адже з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів чимало людей знайшли прихисток саме у Тернопільській області, евакуювалися підприємства, багато військових проходять реабілітацію на Тернопільщині. Аби не бути голослівними, розробники календаря розмістили біля кожного фото QR-код, за допомогою якого можна дізнатися про локацію більш детально.

Серед зображень, які увійшли до календаря, є замки, Марійський Духовний центр в Зарваниці, Джуринський водоспад та ін.