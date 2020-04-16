Вибираємо холодильник

Чи можете ви уявити своє життя без холодильника? Особисто я – ні. І зі мною напевно погодяться усі ті, кому доводилось обходитись без цього незамінного побутового приладу хоча б на кілька днів. Навіть сама якісна та дорога техніка на жаль не вічна. Холодильники як і інші побутові прилади мають здатність виходити з ладу в найбільш неочікуваний момент. Особливо неприємно коли поломка виявляється на стільки серйозною, що прилад не підлягає ремонту. В такі моменти залишається один вихід з ситуації – придбати новий якісний холодильник. А от з цим зараз немає проблем. Виробники пропонують надзвичайно великий вибір холодильників на будь-який смак та гаманець. Якщо ви все ж не можете визначитись з вибором, рекомендуємо взяти до уваги холодильники BOSCH. Придбавши таку техніку ви неодмінно залишитесь задоволені своєю покупкою.

З чого почати вибір?

Вибір холодильника потрібно починати з розміру. В першу чергу ви повинні визначитись, скільки місця готові виділити для майбутнього холодильника. Якщо маєте кухню маленького розміру, то відповідь очевидна. Вам підійде лише невеликий холодильник. Власники великої кухні можуть собі дозволити придбати холодильники різних розмірів. Але тут усе залежить від ваших індивідуальних потреб та звичок. Так, людям які звикли заморожувати продукти буде потрібен холодильник з додатковими морозильними камерами. В такому випадку доведеться купляти модель великих габаритів. Усі ці речі варто детально обдумати перед походом в магазин.

Інші важливі критерії вибору холодильника

Перед покупкою важливо визначитися з типом управління холодильником. Воно може бути електронним або електромеханічним. Перший варіант підійде тим, хто бажає самостійно встановлювати точну температуру в морозильній камері. В холодильниках з електромеханічним типом управління такої можливості у вас не буде.

Вибираючи холодильник подумайте про функцію розморожування. Воно буває автоматичним та з системою «No Frost». Автоматична система вважається більш економною, але система «No Frost» дозволяє забезпечити більш тривале зберігання продуктів.

Важливим критерієм вибору вважається рівень шуму який холодильник створює під час роботи. Рекомендуємо віддавати перевагу лише тим приладам, які мають допустиму норму шуму. Така інформація як правило вказана у характеристиках моделі.