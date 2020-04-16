Тернопільський нардеп намагався привласнити соціальний проєкт великої корпорації

У ряді регіонів і населених пунктів депутати та політичні сили намагаються привласнити собі соціальну ініціативу корпорації “АТБ” по наданню наборів продуктів і товарів повсякденного використання й отримати обманним шляхом додаткові політичні бали. Про це йдеться в заяві корпорації “АТБ”, передає РБК-Україна.

Корпорація вже виділила 100 мільйонів гривень для допомоги соціально незахищеним верствам населення у всіх регіонах України й реалізує цей проект спільно з Міністерством соціальної політики і його територіальними підрозділами.

“Як з’ясувалося, в деяких випадках представники органів місцевого самоврядування та депутати різного рівня присвоюють собі ініціативу корпорації “АТБ”, пов’язану з реалізацією соціального проекту, свідомо вводячи в оману одержувачів допомоги, прагнучи таким чином до своїх майбутніх політичних цілей. Корпорація “АТБ” заявляє про неприпустимість подібних шахрайських дій з боку окремих представників органів місцевого самоврядування та депутатського корпусу різного рівня щодо реалізації загальнонаціонального благодійного проекту щодо забезпечення харчами першої необхідності соціально незахищених верств населення”, – сказано в заяві

Як приклад у корпорації наводяться дії депутата з Бердянська Віктора Цуканова; нардеп з Тернополя Андрій Богданець запевняє, що саме за його ініціативою мережа “АТБ” передає соціально незахищеним жителям регіону безкоштовні продуктові набори; представники команди Ігоря Буткова з Сєвєродонецька видають зелені пакети “АТБ” як допомогу від імені свого депутата; політична сила “Бджола” з Кам’янського називає проднабори від “АТБ” власною адресною допомогою місцевим жителям.

У зв’язку з цими фактами корпорація “АТБ” вимагає надати офіційні пояснення з приводу наведених фактів, а також попередила, що залишає за собою право використовувати всі доступні законні методи для захисту честі, гідності та ділової репутації.

Разом з тим, як повідомили в корпорації, до теперішнього часу представники державних служб по наданню соціальної допомоги вже передали адресатам 437 248 безкоштовних наборів продуктів і товарів повсякденного споживання від корпорації “АТБ” на суму понад 72,5 млн грн.