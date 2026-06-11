WEAR-FREE TECHNOLOGY – єдина точка відповідальності за встановлення та обслуговування насосів на харчових підприємствах

Сучасні насоси для харчової промисловості є «серцем» виробництва, адже виконують низку важливих функцій: транспортують рідини різної в’язкості, забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних норм, стабільність процесів і точне подання складників до загального потоку. Саме тому їх проєктування й обслуговування потребує професійного підходу та якісного виконання.

WEAR-FREE TECHNOLOGY: насосні станції «під ключ»

Для переміщення рідких продуктів між ємностями, відкачування парів та газів на підприємствах парфумерно-косметичної, фармацевтичної харчової та інших галузей компанія WFT пропонує комплексні рішення. Вони передбачають:

проєктування насосних систем та інтегрування їх у робочі лінії;

підбір обладнання відповідно до технологічної задачі;

його встановлення і запуск;

подальше обслуговування.

Тому, якщо виникла потреба купити насос харчовий, нафтохімічний чи будь-який інший, варто звернутися до представників компанії і отримати фахову консультацію про нього.

Насоси для харчової промисловості від офіційного представника провідних брендів

В асортименті WFT є такі різновиди насосів для перекачування харчових рідин:

шестеренні (Vimpi, Туреччина);

відцентрові (Bominox, Іспанія);

кулачкові (Donjoy, США – Китай);

гвинтові (Johstadt, Німеччина);

вакуумні (Pompetravaini, Італія).

Гарна новина для замовників полягає в тому, що в WFT можна порівняно недорого купити харчовий насос потрібного типу: компанія є ексклюзивним дистриб’ютором вказаних та інших виробників і тому ціна не містить маржі посередників.

В інтернет-магазині компанії також можна замовити клапани, фільтри, фланці та ремкомплекти. Завдяки їм можна дешево підтримувати складну систему для перекачування харчових продуктів у робочому стані протягом тривалого часу.

Як купити насоси для молочної, м’ясної та інших галузей промисловості?

Спочатку треба проаналізувати вибір обладнання: порівняти продуктивність, робочі тиски, призначення. Далі за додатковою інформацією про промислові харчові насоси (ціна системи, вартість послуг, термін виконання, спосіб доставки) звернутися до співробітника WFT через вибраний месенджер або телефоном.

Доставлення замовлень до Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя й інших населених пунктів України довго чекати не доведеться: компанія має власний склад, на якому більшість обладнання є в наявності.