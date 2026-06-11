У Тернополі з 13 червня подорожчає проїзд у громадському транспорті: нові тарифи

Із 13 червня у Тернополі набудуть чинності нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Відтепер вартість проїзду буде однаковою як у комунальному, так і в приватному транспорті. Розмір оплати залежатиме від способу розрахунку.

При оплаті за допомогою електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» одна поїздка коштуватиме 19 гривень. Для пасажирів, які користуються неперсоніфікованим електронним квитком, вартість становитиме 23 гривні. Найдорожчим буде розрахунок банківською карткою або пристроєм із технологією NFC — 26 гривень за поїздку.

У міській раді пояснюють необхідність перегляду тарифів суттєвим зростанням витрат перевізників. Зокрема, подорожчали електроенергія, паливно-мастильні матеріали, запасні частини та комплектуючі. Також зросли державні соціальні стандарти та рівень мінімальної заробітної плати.

За результатами проведених розрахунків економічно обґрунтована вартість однієї поїздки нині становить 26,7 гривні в автобусах та 31,6 гривні у тролейбусах. Ці показники були підтверджені незалежним аудитом.

Водночас у Тернополі зберігаються пільги для окремих категорій населення. Учні та студенти громади й надалі безкоштовно користуватимуться тролейбусами та комунальними автобусами за наявності «Соціальної карти тернополянина» категорій «Учнівська» або «Студентська». У приватному транспорті для них діятиме 50-відсоткова знижка.

Безкоштовний проїзд також залишиться доступним для 29 пільгових категорій громадян, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та учасники бойових дій.

У міській раді зазначають, що під час громадських обговорень врахували пропозиції мешканців. Зокрема, вартість проїзду для користувачів «Соціальної карти тернополянина» знизили з попередньо запропонованих 20 до 19 гривень.

Також у Тернополі продовжить діяти система «Єдиний квиток», яка дозволяє пасажирам здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин між усіма видами громадського транспорту — як комунального, так і приватного.