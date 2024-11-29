Як аксесуари можуть змінити ваш вечірній образ

Для вдалого образу недостатньо лише якісного й вишуканого костюма. Важливу роль відіграють також стильні аксесуари — взуття, запонки та наручний годинник, парфуми чоловічі та навіть зачіска. Як підібрати аксесуари до одягу та підкреслити ними сильні сторони вашої зовнішності, розповідаємо далі в матеріалі.

Ювелірні прикраси

На перший погляд, це взагалі не обов’язковий для чоловіка елемент одягу, проти сьогодні такі стереотипи починають поступово зникати. Чоловіки такою ж мірою хочуть експериментувати з різними прикрасами та отримувати від цього справжнє задоволення, як і жінки.

Найочевидніші прикраси, які пасуватимуть до класичного костюма:

запонки;

затискач для краватки;

наручний годинник.

Вони не привертають занадто багато зайвої уваги, проте додають образові унікальності. Такі деталі чоловічого іміджу можуть бути виготовлені з дорогоцінних металів, мати вставки з коштовного каміння, емалі тощо. Затискач знадобиться, якщо ви носите краватки. Ці ювелірні вироби не просто мають гарний вигляд, а й утримують річ на місці, коли ви нахиляєтеся. Кріпиться затискач до сорочки.

Ще один варіант — механічний годинник із циферблатом, шкіряним або металевим ремінцем. Така модель показує набагато більше індивідуальності, ніж смартгодинник від виробників електроніки.

Охайне волосся та борода, приємні парфуми

Охайний вигляд взагалі справляє краще враження, ніж найдорожчий одяг. І він не залежить від довжини волосся, наявності чи відсутності бороди, все суб’єктивно. Проте волосся завжди має бути підстрижене та добре пахнути, розчісане або зібране у хвостик, гульку. Що ж до бороди — волоски приблизно однакової довжини, форма рівна, волосся не стирчить в усібіч. Для простішої укладки радимо користуватися стайлінгом — мусами, воском та іншими засобами.

Парфуми — найбільш індивідуальна річ з усього переліку «додатків» до вечірнього костюма. Вони мають органічно комбінуватися з природним запахом тіла, не бути занадто різкими для того, хто ними користується. Хороший знак, коли з часом ви перестаєте відчувати на собі власні парфуми. На вечірній вихід краще вибрати щось стримане та нейтральне, не дуже складне.

Взуття

Якісні зручні туфлі можна вважати справжньою інвестицією у майбутнє. Особливо якщо ви періодично берете участь в офіційних заходах чи буваєте на святкуваннях. Зверніть увагу на класичні оксфорди з витягнутим носом — чорного або темно-коричневого кольору. Шкіра — з ледь помітним матовим блиском, шнурівка — в тон шкірі. Щоб додати зросту декілька зайвих сантиметрів, можна придбати пару на ледь помітній платформі. Популярним також є броги — туфлі з перфорацією.