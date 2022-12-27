Як часто потрібно міняти ортопедичні матраци

Якісні матраци ортопедичні КІМА забезпечують комфортний відпочинок, повноцінний сон і, відповідно, гарне самопочуття людини протягом дня. Існує думка, що дорога ортопедична модель може служити необмежений час, але це не так.

Матрац, як і будь-яка річ, через певний час потребує заміни. З часом він втрачає свою еластичність і здатність підтримувати правильне положення тіла під час сну. Як тільки ви помічаєте дискомфорт, довго не можете заснути, відчуваєте безпричинну ломоту в м’язах і головний біль, варто задуматися про придбання нового матраца. Наявність ум’ятин, скрип та випирання пружин також є вагомими причинами негайно замінити матрац на новий.

Максимальний термін служби ортопедичного матраца становить 10 років. У дитячих матраців він у 2–3 рази менший, якщо порівняти з виробами, призначеними для дорослих. Це пояснюється тим, що матраци для дітей частіше забруднюються, до того ж непосидючі малюки нерідко стрибають на ліжку.

Від чого залежить термін служби ортопедичного матраца

Якість виробу. Найменші дефекти виробництва призведуть до поганої амортизації чи незручності поверхні. Тому не варто намагатися заощадити — краще купувати ортопедичні матраци перевірених виробників.

Наповнювачі. Від них залежить якість, комфортність і термін експлуатації пружинних та безпружинних матраців.

Матеріал спіралей (у пружинних моделях). Найбільш довговічними та надійними є сталеві. Що стосується механізму, то практичнішими є блоки з незалежними пружинами, оскільки в разі псування однієї з них структура всього блока не порушується.

Вага користувача. Цей параметр не повинен перевищувати рекомендовані виробником показники, інакше термін служби матраца скорочується вдвічі.

Неправильна експлуатація. Грубе чищення, використання матраців без чохлів, перевищення допустимих навантажень значно скорочують термін експлуатації виробів.

Як продовжити термін служби матраца

За умови обережного поводження ортопедичні матраци можуть прослужити довше. Для цього:

використовуйте наматрацник, який захистить виріб від вологи, пилу та інших забруднень;

переконайтеся, що матрац за розміром відповідає ліжку, ніде не провисає та не загинається;

перевертайте матрац кожні 3–6 місяців, щоб забезпечити рівномірне зношування;

чистьте матрац, дотримуючись вказівок виробника;

періодично провітрюйте спальню — це зменшує концентрацію пилу та вологи;

під час переміщення тримайте матрац у вертикальному положенні, щоб запобігти пошкодженню пружин.

І найголовніше — вибирайте якісні ортопедичні матраци. Продукція ТМ «КІМА» відповідає всім фізіологічним потребам людини та загальним санітарно-гігієнічним нормам, що підтверджується сертифікатами якості.