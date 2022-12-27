Підприємства-боржники Тернопільщини сплатили 5,9 млн гривень

Станом на початок грудня 2022 року в абсолютному значенні податковий борг зменшили 163 підприємства, які допустили його на початок року, на загальну суму 5,9 млн гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Тернопільській області. При цьому 112 суб’єктів господарювання виплатили повністю заборговану суму, а це – 3,9 млн гривень.

В рахунок погашення податкового боргу в січні-листопаді 2022 року до зведеного бюджету надійшло 54,1 млн грн, що на 7,7 млн грн більше, ніж торік. Із них державний бюджет отримав 35,2 млн гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, упродовж одинадцяти місяців цього року фахівці податкової служби області подали до суду 244 позови щодо стягнення 15,7 млн грн податкового боргу. Зокрема, 57 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 8,9 млн гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано три позови на суму 1,5 млн гривень. Також до суду направлено 184 позови щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 5,3 млн гривень.

За одинадцять місяців 2022 року надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 739,5 тис. гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 468,7 тис. грн, а до місцевих бюджетів – 270,8 тис. гривень.

Нагадаємо, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.