“Далекобійники” з облради. Головко та його заступники виїздили майже 4,5 тонни пального за 7 місяців

За сім місяців 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко та його заступники Володимир Болєщук й Ігор Сопель виїздили на службових автомобілях майже 4,5 тонни пального.

Інформацію щодо видатків керівництва Тернопільської обласної ради на пальне Politerno надав депутат Ігор Жмінка.

У період з 1 січня по 31 липня 2023 року (саме за сім місяців 2023 року) три службові автомобілі Тернопільської обласної ради марки SKODA KODIAQ, які обслуговують голову Тернопільської обласної ради Головка М.Й., та його заступників Болещука В.М., й Сопеля I.M.:

Проїхали (км) – 65 553 км (шістдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят три км.); Використано бензину+дизель – 4 347.1 літрів (чотири тисячі триста сорок сім літрів: бензин+дизель); Витрачено коштів на бензин+дизель – 207 061.19 грн (двісті сім тисяч шістдесят один грн. 19 коп.); Видатки на технічне (гарантійне) обслуговування службов. автомоб. – 35 203.10 грн (тридяць п’ять тисяч двісті три грн.10 коп).

SKODA KODIAQ AMBITION 2.0. – реєстраційний номер ВО 7770 ОВ (дата виготовлення-2019 рік) обслуговує голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Автомобіль дістався голові облради від попередника Віктора Овчарука.

У період з 1.03.2021 року (з дня користування) по 01.01.2023 року службовий автомобіль марки SKODA KODIAQ AMBITION 2.0. реєстраційний номер ВО 7770 ОВ, який обслуговує голову Тернопільської обласної ради Головка М.Й., проїхав – 144 977 км.

У період з 1 січня по 30 червня 2023 року (саме за шість місяців) службовий легковий автомобіль марки SKODA KODIAQ AMBITION 2.0. ресстраційний номер ВО 7770 ОВ, який обслуговує голову Тернопільської обласної ради Головка М.Й.:

Проïхав – 37 813 (тридцять сім тисяч вісімсот мринадцять) км; Використано бензину – 2 704.00 (дві тисячі сімсот чотири) літрів бензину; Витрачено грошових коштів за бензин – 132 496 (сто тридцять дві тисячі чотириста дев’яносто шість) грн.

Щомісячні витрати:







Слід зазначити, що два автомобілі Skoda Kodiaq, на яких зараз їздять заступники голови обласної ради Володимир Болєщук та Ігор Сопель – це вже придбання Михайла Головка, який не пошкодував державних коштів на нові позашляховики для представників новоутвореної за підсумками місцевих виборів 2020 року коаліції партій “Свобода”, “За Майбутнє” та “Слуга народу”.

SKODA KODIAQ STYLE 2.0 TDI CR/110 KW 7DSG – реєстраційний Номер ВО 1700 CT (дата виготовлення -2021 рiк), придбана на початку червня 2021 року за 1 046 000,00. Обслуговує першого заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука.

У період з 13.09.2021 року (з дня користування) по 1.01.2023 року службовий автомобіль Тернопільської обласної ради марки SKODA KODIAQ STYLE 2.0 TDI CR/110 KW 7DSG 4×4, реєстраційний номер ВО 1700 СТ, який обслуговує першого заступника голови Тернопільської обласної ради Болещука В.М., проїхав – 45 907 км.

У період з 1 січня по 31 липня 2023 року (саме за сім місяців) службовий легковий автомобiль марки SKODA KODIAQ STYLE 2.0 TDI CR/110 KW 7DSG 4х4, реєстраційний номер ВО 1700 CT, який обслуговує першого заступника голови Тернопільської обласної ради Болещука В.М.:

Пpoїxaв – 22 397 (двадцять дві тисячi триста дев’яносто сім) грн; Використано дизельного пального – 1 166.2 (одна тисяча сто шістдесят шiсть) літрів дизельного пального; Витрачено коштiв на дизельне пальне – 59 304.39 (п’ятдесят дев’ять тисяч триста чотири грн 39 коп) грн; видатки на технічне (гарантійне) обслуговування службов. автомоб. – 31 070 грн. (тридяць одна тисяча сiмдесят) грн.

Щомісячні витрати:







SKODA KODIAQ STYLE (WV8) 4×4 – реєстраційний номер ВО 5864 CM (дата виготовлення-2021 рiк), придбана у липні 2021 року за 973 000,00. Обслуговує заступника голови Тернопільської обласної ради Ігоря Сопеля.

У період з 13.09.2021 року по 1.01.2023 року службовий легковий автомобіль марки SKODA KODIAQ STYLE (WV8) 4х4, реєстраційний номер ВО 5864 CM, який обслуговує заступника голови Тернопільської обласної ради Сопеля I.М., “наїздив” – 19 577 км.

У період з 1 січня по 30 червня 2023 року (саме за шість місяців) службовий легковий автомобіль марки SKODA KODIAQ STYLE (WV8) 4×4, реєстраційний номер ВО 5864 СМ, який обслуговує заступника голови Тернопільської обласної ради Сопеля І.М.:

Проїхав – 5 343 (п’ять тисяч триста сорок три) км; Використано бензину – 476.9 (чотириста сімдесят шість) літрiв бензину; Витрачено коштів на бензин – 15 260.8 (п’ятнадцять тисяч двісті шістдесят грн. 80 коп.) грн; Видатки на технічне (гарантійне) обслуговування службов. автомоб. – 4 133.10 грн. (чотири тисячі смо тридцять три) грн.

Щомісячні витрати: