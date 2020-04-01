1 квітня: У Монастириському районі 78 осіб інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 78 осіб:

м.Монастириська – 45,

с.Швейків – 9,

с.Ковалівка – 7 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 4,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 2,

с.Григорів – 2,

с.Чехів, с.Гончарівка, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи, с.Дубенка – по 1.

В їх числі медперсоналу – 32 (10 лікарів, 14 медсестер, 8 мол.медсестер),

5 дітей, 3 держслужбовці, 2 поліцейські,

1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ.

В районному шпиталі госпіталізовані 18 хворих (4 – важка форма, 14 – середня).

В Тернопільській лікарні перебуває 8 (4 – середня, 4 – легка).