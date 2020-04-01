1 квітня: У Монастириському районі 78 осіб інфіковано коронавірусом
Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 78 осіб:
м.Монастириська – 45,
с.Швейків – 9,
с.Ковалівка – 7 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 4,
с.Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 2,
с.Григорів – 2,
с.Чехів, с.Гончарівка, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи, с.Дубенка – по 1.
В їх числі медперсоналу – 32 (10 лікарів, 14 медсестер, 8 мол.медсестер),
5 дітей, 3 держслужбовці, 2 поліцейські,
1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ.
В районному шпиталі госпіталізовані 18 хворих (4 – важка форма, 14 – середня).
В Тернопільській лікарні перебуває 8 (4 – середня, 4 – легка).