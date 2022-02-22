Як змінилися передмістя столиці за останні 5 років

Передмістя щороку стають більш інвестиційно привабливими. Якщо взяти до уваги первинну нерухомість, то з минулого року вона значно подорожчала, а значить ті інвестори, що вибрали міста під Києвом не прогадали.

Що змінилося у новобудовах передмістя

За останні роки почали розбудовуватись не лише міста під столицею, а й маленькі села та селища. Все частіше забудовники на нових землях починають будівництво не будинків, а житлових комплексів, дуплексів, таунхаусів, котеджів тощо.

Йдуть тенденції не лише до нових технологій будівництва, а й зміни стандартних «сталінок» на новобудови з сучасною прибудинковою територією та квартир з цікавими, унікальними плануваннями. Житло на будь-який смак та ціну можна знайти в Ірпені. Житлова нерухомість там користується великим попитом, адже це місто часто називають «місто парків». Сучасні квартири в Ірпені – це не тільки про комфорт в оселі, а й поза нею. Територію комплексів від БГ Синергія насаджують зеленю, деревами та квітами. Для прогулянок є місця для відпочинку, ігрові зони для дітей та спортивні – для дорослих, а також стильні інста-локації. Зміни призвели до масштабного розвитку інфраструктури. Тепер, аби сходити у магазин чи випити перед робою чашечку кави – не варто їхати в інший кінець міста, адже це все доступно мешканцям ЖК.

Чому попит на передмістя зріс за останні роки

Одна з головних переваг передмістя – співвідношення якості будівництва та ціни. Тут за значно меншу ціну, ніж у київських новобудовах, можна купити чудову квартиру у сучасному ЖК з хорошими комунікаціями, зручною транспортною розв’язкою поруч та розвиненою інфраструктурою.

Головними причинами вибору житла за межами столиці стали:

Якість і концепція нових проектів. Забудовники прагнуть додати певну «родзинку» своєму проекту, те, що буде мати лише він або де є великий попит та мало пропозицій. Зачасту це може бути барбекю зона на території ЖК, басейн та СПА на даху, великий хол з консьєрж-сервісом та власним рестораном, робочі зони (коворкінг), власний торговий центр тощо.

Ціна за квадратний метр.

Наявність та створення соціально-важливих об’єктів інфраструктури біля та на території самого комплексу (дитячі садки, школи, лікарні, поліклініки, амбулаторії тощо)

Рекреаційні зони. Сьогодні жити біля лісопарку, річки чи озера – не мрія, а реальність. Новий ЖК Сіті Парк в Ірпені знаходиться біля парку, тож жителі мають не лише місце для відпочинку, а й гарний вид з вікна.

Якщо ви мрієте жити навколо парків, скверів, озер, річок та одночасно з максимальною наближеністю до Києва – рекомендуємо вам звернути увагу на нові житлові комплекси від БГ Синергія, а наші менеджери з радістю проконсультують вас та підберуть ідеальну нерухомість.