Хеппі енд: волонтери і небайдужі подарували юній чортківчанці шанс на здорове життя

У 16-річної Вікторії Куник з Чорткова у липні минулого року діагностували селективний грудний спонцилоцез (викривлення хребта 4 ступеня). Вилікуватися Вікторія могла лише за допомогою дороговартісного хірургічного втручання.

Допомогти юній чортків’янці взявся волонтерський рух «Добро іде далі». Завдяки їх старанням та матеріальній допомозі небайдужих людей вдалося зібрати 229 535 грн. на оперативне втручання та медикаменти витратили 223 235 грн. Решту суми використають на реабілітацію Вікторії.

Джерело: Чортківська міська рада