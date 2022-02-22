Перед наступлением весеннего сезона каждая девушка хочет выглядеть стильно и женственно. Весна – отличный способ сменить гардероб. Весеннее обновление стоит начать с покупки базовых универсальных вещей. Стилисты не перестают нас удивлять и предлагают практичные вещи для ежедневного ношения, праздничных мероприятий. Сарафаны занимают лидирующие позиции в топе весенних и летних вещей.

Сарафан по праву считается классическим, универсальным женским нарядом. Каждая девушка сможет подобрать модель по своей фигуре, свободный крой поможет скрыть недостатки, визуально сузить талию. Сегодня купить сарафан можно в любом интернет магазине, в коллекциях представлены длинные, короткие, повседневные, вечерние модели для разных комплектаций.

Особенности и преимущества женских сарафанов

Мода не стоит на месте и развивается стремительными темпами, каждый день дизайнеры, стилисты представляют новые украшения, аксессуары, но несмотря на новые тренды сезонов сарафаны не теряют своей актуальности. Этот наряд имеет массу преимуществ:

универсальность. Эта базовая вещь гардероба, которая поможет скрыть недостатки фигуры. Сарафаны могут носить девушки разной комплектации: худые, крупные, высокие, низкие.

тонкие бретельки.

ассортимент фасонов и тканей. Сарафаны шьются из различных тканей, фасонов и оттенков. Чаще всего девушки отдают предпочтения натуральным дышащим тканям.

практичность и классика. Сарафаны можно смело одевать на работу, прогулку и даже вечернее мероприятие.

Чтобы подобранный весенний или летний сарафан был практичным и комфортным при выборе необходимо обращать внимание на основные нюансы. В первую очередь стоит обратить внимание на материал. Для лета лучше всего выбирать модели, которые пошиты из натуральных тканей, позволяют телу, дышат, не вызывает раздражение. Популярные натуральные ткани для сарафанов:

хлопок;

лен;

шелк.

В коллекциях могут быть представлены модели с добавлением синтетических нитей, это позволит скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства. Также при выборе необходимо учитывать особенности фигуры. Если вы хотите скрыть недостатки фигуры, то лучше всего покупать свисающие сарафаны или свободного кроя. Если же фигура позволяет, то можно выбрать коротенький обтягивающий сарафан. Самое главное правило, чтобы подобранная вещь была комфортной в любую погоду.