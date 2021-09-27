Як зупинити осінній волосопад? 

З приходом осені обсипається не тільки листя, але і волосся з вашої голови. На жаль, не тільки ви потрапляєте під вплив осінньої хандри, але і ваші локони в тому числі. У цей сезон естроген знижується, а це погано позначається на стані пасом. Також стають помітними всі ваші літні гріхи, наприклад, відсутність захисту від ультрафіолетових променів, нехтування головним убором і тривалі прогулянки під палючим сонечком.



Меднекс готовий прямо зараз доставити вам засоби, які допоможуть зсередини реанімувати дефіцитне становище. Вам залишається підібрати відповідні БАДи, почати прийом і чекати помітних результатів.

Як зупинити сильне випадання волосся восени?

Не варто відразу бити на сполох, тому що такий період треба пережити. Допомогти собі можна, якщо налагодити правильний догляд:

грамотне і глибоке очищення — вибирайте при цьому делікатні засоби, які дбайливо позбавляють від забруднень, але не пересушують волосся;

поживні та зволожуючі маски — простежте, щоб локони отримували необхідну кількість компонентів, які відновлюють і зміцнюють структуру пасом;

зведіть до мінімуму стайлінгові пристрої — якщо не обійтися без фену або праски, то хоча б нанесіть попередньо сильний термозахист.

Також варто почати прийом цинку, заліза, вітаміну А, вітамінами групи Б — відповідні БАДи можна замовити через MedNex і отримати доставку прямо до дверей. Так, вам не потрібно буде стояти в черзі, отже виключається ризик підхопити ще і застуду.

Враховуйте, що ефект від прийому добавок помітний не відразу, так як робота відбувається на внутрішньому рівні. Однак це стратегія на довгостроковий результат. Посилити дію вітамінів допоможе збалансований раціон, тому дієти точно вам не будуть союзниками на шляху до шовковистих і міцних волос.

У цей період оберігайте своє волосся від зайвого втручання, наприклад, екстремальних фарбувань або укладок. Краще сфокусуйтеся на харчуванні, зміцненні і зволоженні, адже зараз саме цього потребують ваші локони.