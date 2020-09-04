YesYes.ua – универсальный свадебный портал
Организация свадьбы всегда считалась сложным и длительным процессом, когда нужно учитывать все до мельчайших деталей. Но сегодня с появлением интернета и различных сайтов процесс организации существенно упростился. Ярким помощником в организации является портал YesYes.ua, где молодожены могут выбрать любые услуги и дополнительно проанализировать информацию в формате статей.
Изначально сайт задумывался как помощник для самостоятельной организации свадьбы, но со временем функционал расширялся и теперь каждый, кто предлагает услуги для организации свадеб, может показать себя с лучшей стороны и найти клиентов.
Как найти специалистов?
Поиск помощников сводится к использованию следующего алгоритма:
- Создание объявления.
- Публикация требований и условий к специалисту.
- Отбор кандидатов.
- Заключение сделки.
Все действия на сайте yesyes.ua упрощены и автоматизированы. После публикации своего предложения нужно ожидать отклика специалистов и выбирать, исходя из предложенной цены, отзывов и условий сотрудничества.
При желании можно напрямую найти ответственных людей за конкретные действия. Заранее выбирается категория предоставляемых услуг и регион. Информация подается в удобном для анализа виде с полной характеристикой специалиста.
Планировщик свадьбы
Кроме поиска специалистов молодожены могут использовать специальный планировщик свадьбы и все данные указывать и хранить в одном месте. Для удобства информация разделена на блоки:
- список дел;
- затраты и бюджет;
- мои специалисты;
- мои тендеры;
- список гостей;
- план свадебного дня.
Все свадебные дела будут под контролем, и нет необходимости заказывать услуги каких-либо организаторов или пользоваться предложениями специализированных компаний.
Дополнительная помощь в организации
На портале есть специальный раздел с актуальной информацией, интересными новостями и статьями. Всё это поможет молодоженам правильно проанализировать данные, а также найти полезные факты. К примеру, там будет рассказано, как выбрать ресторан, ведущего, фотографа или оператора. Также предложены статьи относительно расчета бюджета и экономии.
Еще в отдельном блоке показаны реальные свадьбы. С помощью фотографий можно увидеть, как организуют свадьбы другие люди и некоторые моменты скопировать. Итоговым результатом будет организация собственной свадьбы по всем канонам, правилам и личным предпочтениям.