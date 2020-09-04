14:42 | 4.09.2020
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Бізнес-Погляд 

YesYes.ua – универсальный свадебный портал

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Организация свадьбы всегда считалась сложным и длительным процессом, когда нужно учитывать все до мельчайших деталей. Но сегодня с появлением интернета и различных сайтов процесс организации существенно упростился. Ярким помощником в организации является портал YesYes.ua, где молодожены могут выбрать любые услуги и дополнительно проанализировать информацию в формате статей.

Изначально сайт задумывался как помощник для самостоятельной организации свадьбы, но со временем функционал расширялся и теперь каждый, кто предлагает услуги для организации свадеб, может показать себя с лучшей стороны и найти клиентов.

Как найти специалистов?

Поиск помощников сводится к использованию следующего алгоритма:

  1. Создание объявления.
  2. Публикация требований и условий к специалисту.
  3. Отбор кандидатов.
  4. Заключение сделки.

Все действия на сайте yesyes.ua упрощены и автоматизированы. После публикации своего предложения нужно ожидать отклика специалистов и выбирать, исходя из предложенной цены, отзывов и условий сотрудничества.

При желании можно напрямую найти ответственных людей за конкретные действия. Заранее выбирается категория предоставляемых услуг и регион. Информация подается в удобном для анализа виде с полной характеристикой специалиста.

Планировщик свадьбы

Кроме поиска специалистов молодожены могут использовать специальный планировщик свадьбы и все данные указывать и хранить в одном месте. Для удобства информация разделена на блоки:

  • список дел;
  • затраты и бюджет;
  • мои специалисты;
  • мои тендеры;
  • список гостей;
  • план свадебного дня.

Все свадебные дела будут под контролем, и нет необходимости заказывать услуги каких-либо организаторов или пользоваться предложениями специализированных компаний.

Дополнительная помощь в организации

На портале есть специальный раздел с актуальной информацией, интересными новостями и статьями. Всё это поможет молодоженам правильно проанализировать данные, а также найти полезные факты. К примеру, там будет рассказано, как выбрать ресторан, ведущего, фотографа или оператора. Также предложены статьи относительно расчета бюджета и экономии.

Еще в отдельном блоке показаны реальные свадьбы. С помощью фотографий можно увидеть, как организуют свадьбы другие люди и некоторые моменты скопировать. Итоговым результатом будет организация собственной свадьбы по всем канонам, правилам и личным предпочтениям.

 

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