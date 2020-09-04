Закон – один для всіх, – з понеділка частина Тернопільщини житиме в режимі посилених протиепідемічних заходів

З понеділка частина області житиме в режимі посилених протиепідемічних заходів. Відповідне рішення сьогодні прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Це означає, що на територіях, які входять у червону зону епіднебезпеки заборонено відвідування закладів освіти, роботу громадського транспорту, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів, – каже очільник області Володимир Труш.

Заходи жорсткі, але для цього є серйозні підстави. Вони рекомендовані не тільки МОЗ та урядом, а й ВООЗ. Так коронавірусу протидіють всі країни світу.

На сьогодні маємо в області майже 3,5 тис. хворих на COVID-19. 178 осіб – у важкому стані.

Середня заповнюваність лікарень – 56,1%. А по окремих закладах, зокрема, у Тернополі – 90%.

Нам важливо зараз розірвати ланцюг поширення, як ми зробили це у квітні-березні. Заклади охорони здоров’я готові для надання допомоги. У нас є засоби захисту, апарати ШВЛ, кисневі маски, але в нас може виникнути проблема з медичним персоналом. Понад три сотні лікарів – інфіковані.

Головним лікарям дано доручення збільшити кількість ліжок, приєднаних до кисню.

Автотранспортні підприємства у цей період мають забезпечити довіз працівників критичної інфраструктури.

Управління Держпродспоживслужби посилить контроль за дотримання умов та режиму роботи суб’єктів господарювання.

Хочу зазначити: закон – один для всіх. І ми повинні його дотримуватися. Місцеві комісії можуть лише посилювати заходи, а не послаблювати їх. Недотримання постанови державної комісії є порушенням закону. Політичні ігри окремих органів місцевого самоврядування є дуже небезпечними у теперішній ситуації і можуть призвести до непоправних втрат, – наголошує очільник області.

Нагадаємо, В Україні оновили зони зараження. До червоної зони потрапили міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони.

Нове епідзонування почне діяти 7 вересня. Попри рішення уряду, Тернопіль житиме у звичному режимі у “червоній” зоні, про це повідомила міська влада на засіданні міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом 4 вересня.