Нею стала 29-річна тернопільська громадська та політична активістка Ірина Яремчук. Як повідомили у пресслужбі партії, таке рішення команда прийняла четвертого вересня одноголосно.

«Ірина Яремчук довела свою ефективність, дієвість та рішучість, адже ще у громадському секторі працювала для розвитку Тернополя. Вона яскравий приклад того, як небайдужа людина може знайти однодумців і спільно з ними працювати для рідного міста. Ірина Яремчук не була при владі, але вже зробила більше, аніж більшість діючих депутатів чи чиновників. Вона провела сотні заходів та тренінгів для учнів, студентів, активної молоді, соціально вразливих категорій. Працюючи директором «Молодіжного центру праці», допомогла знайти роботу і реалізуватись кільком сотням тернополян. Брала участь у волонтерських та соціальних проєктах. Захищає права жінок, відстояла право на партнерські пологи під час пандемії у місті тощо», — йдеться у повідомленні пресслужби партії.

Сама ж кандидатка переконує, її мета — зробити Тернопіль містом щасливих сімей.

«Першочерговим завданням є залучення інвесторів, створення робочих місць з достойною оплатою. Аби тернополяни не їхали в Польщу на заробітки, а могли працювати вдома, бачили, як зростають їхні діти. Я хочу, щоб жінки мали право на гідні пологи, могли віддати дитину в садочок без приниження гідності, почувались захищеними і потрібними в рідному місті. Ми з командою багато працювали для цього, але, з вашою допомогою, зможемо значно більше,» — зазначила Ірина Яремчук. В Українській Галицькій Партії переконані, Ірина Яремчук — достойна кандидатка, яка встигла довести, що самовіддано працює для міста та тернополян.

Довідка: Ірина Яремчук. Юристка, громадсько-політична діячка, заступниця голови Політради Української Галицької партії, голова громадської організації «АТОМ». Співорганізаторка проєктів «День Кар’єри «PROFIT DAY», «Обирай професію – обирай майбутнє!», «Лабораторія молодіжних проєктів», «Конкурс бізнес-планів та соціальних проєктів», «Науковий табір для школярів», англомовний розмовний клуб «English Club», «Мій талант – моя робота!» Та інших. Допомогла знайти роботу сотням тернополян, організувала сотні тренінгів.

В 2015 році вступила в УГП. Навесні 2017 року очолила Тернопільську міську організацію УГП. В квітні 2018 року З’їзд партії обрав її заступницею голови Політради УГП. Активно виступає проти незаконних забудов у паркових зонах міста, зокрема в Парку Національного Відродження. Координатор ініціативи «Право на гідні пологи» в Тернопільській області. Ініціатор покращення пологової допомоги в тернопільських пологових. Координатор ініціативи «Тернопіль – місто щасливих сімей». Разом з активними батьками працює над змінами: від зручності проїзду по тротуарах з візочком – до покращення якості освіти дітей.