Инновации для гладкой кожи: история бренда Depilflax



В конце ХХ века о бодипозитиве еще не слышали. Зато в моде были бикини, мини-юбки, шорты и открытые топы без рукавов. Для девушек были важны чисто выбритые ножки и подмышки, а волосы над верхней губой рассматривались как признак неухоженности. Излишняя курчавость мужского пола входила в противоречие с набирающими популярность конкурсами бодибидреров. Нужны были быстрые и радикальные методы удаления нежелательных волосков: бритва спасала ненадолго.

Воск как средство радикальной борьбы

О свойствах воска в качестве депилятора было известно еще во времена Клеопатры. Проблема была в правильной подготовке воска для косметической процедуры, точном нагреве и мастерстве исполнителя.

В 1984 году в Испании креативный предприниматель Jesus Bonan Sole открыл небольшую косметическую фирму Maystar Cosmetica. Нишу для разработки продукции бизнесмен выбрал беспроигрышную: высококлассная продукция для профессиональных салонов красоты. В том числе было налажено производство воска для депиляции.

Ролики



Неизвестно, сыграли ли в жизни отца-основателя фирмы какую-то роль набиравшие популярность детские роликовые коньки, однако принцип действия революционного косметического изобретения схож. В 1991 году на рынок поступает первая партия роликовых картриджей с воском от известного испанского производителя. Идея была воспринята на ура и быстро набрала популярность во всей Европе.

Бренд

К 1993 году основным продуктом компании стали средства для депиляции. Неудивительно, что руководство пошло на создание собственного бренда с понятным для любого иностранца названием Depilflax100. Роликовые картриджи с воском и материалы для парафинотерапии – главная продукция бренда. Используется натуральный воск, смола сосновой живицы, ценные органические масла, фруктовые эссенции.

Параллельно компания выпускает вспомогательные средства для мастеров депиляции и воскоплавы.

Исследования

Главное отличие бренда Depilflax – постоянное развитие и усовершенствование продукции. Разработаны гипоаллергенные формулы, проведены клинические испытания и запущены в производство формулы для сверхчувствительной кожи или толстых и жестких волос.

Технологи фирмы повысили липкость и плавкость материала, обеспечили его плотность и способность покрывать кожу тоненьким слоем – для минимизации болезненных ощущений. Дополнительно проводятся изыскания безопасных анестетиков для депиляции.