Пейзажі сіл Хмельницької і Тернопільської областей, нанизаних на річку Збруч (Фото)

Це старий кордон. Колись тут сходились Австро-Угорська і Російська імперії, пізніше Радянський Союз і Польща.

Фотографії відзняті на протязі серпневого тижня під час піших і велосипедних, ранкових і вечірніх прогулянок в селах Сатанівка, Юринці, Калагарівка, Кринцилів, Спасівка, Кам’янка, Сатанівська Слобідка. Всі ці села розташовані на краю великого природного заповідника “Медобори”. Його величні лісисті гори часто стають заднім планом в моїх світлинах.

В майже всіх селах неймовірно велика кількість закинутих обійсть. Від третини до половини господарств пустують. Враження таке, що буйна рослинність лісових схилів Товтр захопила навколишні села. Навіть знайомі мені стежки, які ще були років 3-4 назад – позаростали. Місцями затягнуло рослинністю цілі вулиці! Хат не видно під бузиною і виноградом.

Автор: Сергій Палько

Джерело: соцмережі