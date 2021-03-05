Двом рятувальникам з Тернопільщини вручили державну нагороду

4 березня в Залі Колегії ДСНС Голова Служби Микола Чечоткін вручив особовому складу рятувальників державні нагороди. Серед нагороджених – двоє співробітників пожежно-рятувальної служби Тернопільщини.

Зокрема, Указом президента України Володимира Зеленського, за мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації надзвичайних ситуацій та зразкове виконання службового обов’язку, медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня відзначено підполковника служби цивільного захисту Юрія Ярему – начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління ДСНС України у Тернопільській області та старшого прапорщика служби цивільного захисту Андрія Грелю – командира відділення-водія 1-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Вітаючи особовий склад, Микола Чечоткін підкреслив, що той високий рівень довіри, який ДСНС отримала від суспільства, повною мірою заслуга саме таких людей – рятувальників, які завжди першими ідуть у бій із лихом. Він наголосив, що керівництво країни високо цінує працю багатотисячного колективу і не залишає без уваги тих, хто боронить державу від надзвичайних подій.