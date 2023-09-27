Инструменты PPC специалиста: что используют контекстологи?

Кто такой PPC-специалист в современном мире? Сегодня это не просто человек, который может запустить контекстную рекламу в Google Ads, но и профессиональный маркетолог, владеющий самыми разными инструментами для продвижения сайта.

В арсенале современного контекстолога должен быть набор программ и сервисов для управления рекламными кампаниями, сбора и анализа статистики, автоматизации рутинных процессов.

Без этого не обойтись при работе с крупными рекламными бюджетами и в нишах с высокой конкуренцией. От грамотного выбора и использования инструментов напрямую зависит эффективность рекламных кампаний и возврат инвестиций в них.

С какими рекламными системами работают PPC-специалисты?

Google Ads (ранее Google AdWords) — самая популярная рекламная система в мире, с долей более 70% мирового рынка контекстной рекламы. Через данную сеть размещаются текстовые объявления в поисковой выдаче Гугла, на Youtube, в Gmail и на миллионах сайтов, входящих в партнерскую сеть. Это основной инструмент PPC-специалиста сегодня, так как именно Гугл обеспечивает максимальный охват аудитории в большинстве тематик. Более подробно о том, как работает контекстная реклама в Гугл можно узнать на данном сайте.

Microsoft Advertising (ранее Bing Ads) — система, позволяющая размещать рекламу в поисковике Bing, партнерской сети Майкрософт, в Skype, а также на ресурсах Xbox. Хотя доля Bing на мировом и украинском рынке невелика (около 5%), эта рекламная сеть обеспечивает специалисту по контекстной рекламе дополнительный охват аудитории, более низкую стоимость клика и меньшую конкуренцию, а также возможность интеграции с LinkedIn для таргетирования на B2B аудиторию.

Amazon PPC — система продвижения товаров и услуг на Амазон, крупнейшем мировом маркетплейсе. Используя данную сеть можно выводить товары в топ продаж в своей нише, получать дополнительный трафик за счет огромной аудитории Amazon, а также тестировать новые товары перед полноценным выводом на рынок. Данный инструмент обязателен к использованию для специалистов, работающих с рынками Евросоюза и США.

Системы аналитики и отчетности

Эффективная работа специалиста по контекстной рекламе невозможна без использования инструментов веб-аналитики и отчетности. Они позволяют отслеживать результаты рекламных кампаний, анализировать данные и своевременно корректировать стратегию.

Обязательны к использованию:

Google Analytics. Самый популярный в мире сервис веб-аналитики, используется на 90% сайтов. Позволяет собирать и визуализировать данные о пользователях, источниках трафика, конверсиях. Интегрируется с рекламными кабинетами Google, Facebook и другими системами.

Looker Studio и Power BI. Это платформы для создания аналитических панелей и отчетов. Позволяют объединить данные из множества источников, настроить удобную визуализацию основных KPI рекламной кампании. Используются интернет-маркетологами для регулярной отчетности перед клиентами и внутри рекламного агентства.

Кроме того, существуют узкоспециализированные сервисы для анализа рекламных кампаний (Clicky, Adstage, Wordstream, Polygraph и др.). Они помогают глубже проанализировать данные и выработать оптимальную стратегию при настройке рекламы.

Инструменты автоматизации контекстной рекламы

Современные PPC-специалисты активно используют инструменты для автоматизации рутинных процессов в рекламных кампаниях. Это позволяет высвободить время для стратегических задач, повысить общую эффективность работы.

Наиболее часто применяют:

Автоматические правила корректировки ставок. Такая автоматизация ориентирована на достижении определенных показателей конверсии, средней позиции или зависит от конкретного времени суток. Применяется при работе с кампаниями, где используется обширное семантическое ядро.

Автоматическое размещение объявлений. Это позволяет размещать новую рекламу в автоматическом режиме на основе заданных шаблонов и правил. Используется данная возможность для масштабирования ранее настроенных рекламных кампаний.

Автоматизация отчётности. Некоторые сервисы позволяют генерировать отчеты и экспортировать данные по расписанию с помощью готовых скриптов. Это экономит время PPC-специалиста и освобождает его от рутинных процессов в работе.

Для автоматизации в контекстной рекламе можно воспользоваться платформами WordStream, Optmyzr, Acquisio. А вот крупные веб-студии, как правило, разрабатывают собственные решения.