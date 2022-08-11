Испания — Германия: прогноз и коэффициенты

27 ноября стадион Аль-Байт (Эль-Хаур, Катар) примет матч второго тура Чемпионата мира по футболу 2022, тень которого затмит все остальные команды этого дня, так как соревнуются гранды. На игру сборных Испания — Германия ставки в Париматч обещают быть интересными, а чтобы сделать их еще и прибыльными, рассмотрим прогнозы, шансы выигрыша по которым наиболее высоки.

Ставки на матч ЧМ-2022 Испания — Германия: чего ждать и к чему готовиться?

Сборные Испании и Германии на протяжении годов демонстрируют лучший футбол, возглавляя ТОПы конфедерации УЕФА. Оба состава играют приятно для глаз, эффективны в защите и усердны в атаке. У них именитые тренера и звездные спортсмены, защищающие сильнейшие клубы мира, в числе которых «Барселона», «Реал Мадрид» и мюнхенская «Бавария». Таким образом в предстоящей встрече нет очевидного фаворита, но ожидается приблизительно следующий сценарий:

в первом туре испанцы и немцы, вероятно, возьму по 3 очка;

затем в очном противостоянии разыграется путевка в плей-офф с первого места, тогда как проигравший будет вынужден выходить из группы через стыковочные игры;

букмекерские компании, в том числе легальный оператор Parimatch, отдают минимальное преимущество «красной фурии», но и «немецкая машина» в этом году готова к кубку как никогда.

Напомним, сборная Германии стремится восстановить репутацию после провальных крайних турниров на ЧМ-2018 и Евро-2020, заметно обновившись под опекой тренера Ханс-Дитер Флика. Команда, что называется, раскатала соперников во время квалификационного этапа, уверенно настроившись на победу в Катаре. Поэтому, как минимум, повторения постыдной истории 2020 года с разгромом от испанцев со счетом 6:0 не ожидается.

Что касается подопечных Луиса Энрике, они в своем прагматичном стиле разделались с конкурентами во время отбора к Чемпионату мира 2022, на 4 очка опередив шведов. Давид Де Хеа, Роберт Санчес, Маркос Алонсо, Серхио Регилон — костяк команды. У них есть стабильность и напор, но не хватает «глотка свежего воздуха», который появился у немцев, что делает итог грядущего состязание непредсказуемым.

Прогнозы и коэффициенты на игру Испания — Германия

Если говорить о наименее рискованных рынках для заключения пари, стоит рассмотреть 1Х и Ф1 (0) соответственно по коэффициентам 1.42 и 1.81 на официальном сайте надежного букмекера Parimatch. Первый выбор годится для экспресса, а второй неплох и как ординар. Также высоковероятный исход — «обе забьют», котирующийся по 1.69. Команды в форме и заряжены на завоевание победы, а значит будут рисковать, допуская ошибки, стремясь преуспеть в атаке.

Ответственная поддержка, комфортные условия игры, наличие лицензии и честные выплаты — это беттинг-компания Parimatch, ставки с которой приносят удовольствие. Наполните спортивный LifeStyle отдых только яркими эмоциями от побед!