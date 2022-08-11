В розшуку мешканець Тернопільщини, який умисно вбив людину на Вінниччині (фото злочинця)

Поліцейські розшукують жителя Тернопільської області за скоєне умисне вбивство на Вінничині



Гайсинським районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області розшукується 47-річний Кізлик Ярослав Володимирович, уродженець села Курники Тернопільської області



Прикмети: зріст близько 175–180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне.



Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваного – негайно повідомляйте до поліції за телефонами:

(04334) 2-53-74

(067) 297 32 73

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