19:56 | 11.08.2022
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В розшуку мешканець Тернопільщини, який умисно вбив людину на Вінниччині (фото злочинця)

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розшук, зникла

Поліцейські розшукують жителя Тернопільської області за скоєне умисне вбивство на Вінничині

Гайсинським районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області розшукується 47-річний Кізлик Ярослав Володимирович, уродженець села Курники Тернопільської області

☝️ Прикмети: зріст близько 175–180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне.

‼️ Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваного – негайно повідомляйте до поліції за телефонами:

📞 (04334) 2-53-74
📞 (067) 297 32 73
📞 102. 

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