Під час лікування зубів хлопчику стало погано і за деякий час він помер. Дитині був рік і десять місяців. Повідомляють у поліції.

Його в державну клініку привезла мама, аби прибрати карієс із зубів. Оскільки дитина малесенька, то медики сказали, що такі процедури проводяться лише під наркозом. Для цього вони дали направлення для здачі усіх аналізів.

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Трагічний випадок, відбувся в Тернопільській комунальній міській дитячій стоматологічній клініці, що розташована на вулиці Злуки. Слідчі конфіскували медикаменти та довідки про аналізи зі стоматологічного кабінету, де проводили процедуру.

У медзакладі наразі інформації не коментували.

Причина смерті стане відома після проведення розтину. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) ККУ. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Триває слідство.