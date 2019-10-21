Зачем нужны биткоины?

Современный мир меняется быстрее, чем можно было себе когда-либо представить. Все вокруг поменяло не только контекст и форму, но и смысл. Общение в живую начинает терять свою актуальность, а на смену этом пришла эра социальных сетей. Ценности и приоритеты также кардинально изменились. Перемены также коснулись финансовой сферы деятельности человека. Так, электронный расчет стал более обыденным явлением, нежели использование наличных средств. Но, даже внутри самой системы электронные деньги полностью поменяли свой формат. Появилась новая единица расчета и измерения – биткоин. Многие слышали о таком понятии, но далеко не каждый понимает его истинную суть. Биткоин – это криптовалюта, которая появилась в следствии развития сети интернет. Данную валюту можно свободно перевести в реальные денежные единицы. Для этого есть специальные онлайн-платформы. Чтобы перевести биткоины в доллары, необходимо зайти на специальный сайт и выполнить все условия, которые в нем прописаны. Главное убедиться в том, что сайт официальный и все что на нем происходит, законно.

Преимущества биткоинов

Даже если человек разобрался с тем, что такое биткоин, он не всегда сразу может определить его преимущества. Он имеет ряд своих достоинств:

Отсутствие комиссии при выполнении обменных операций. Возможность использовать и менять биткоины 24/7 в любо день в году. Переводы с биткоинами осуществляются в считанные секунды. Любые операции с биткоинами имеют высокий уровень безопасности. Возможность заключения смарт-контрактов. Возможность проводить микротранзакции. Открытость технологий, стартовые коды которых может изучить любой желающий. Курс криптовалют устанавливается и регулируется исключительно на рынке, без какого-либо вмешательства государства. Курс криптовалюты не зависеть от центробанков.

Основное преимущество такого формата средств – это отсутствие зависимости от мировых и государственных экономических колебаний.

В любы операциях, которые связаны с обменом и покупкой криптавалют, отсутствуют посредники. Таким образом, минимизируется риск возникновения любых ошибок во время проведения определенных транзакций.

Стоит учесть, что биткоин его владелец может использовать исключительно на основе своих интересов, вне зависимости от других лиц. Правила обмена и передачи регулируются индивидуально каждым пользователем биткоина.