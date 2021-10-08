Макияж и укладка — важные этапы подготовки к свадебной церемонии

На собственной свадьбе невеста просто обязана быть самой красивой, обаятельной и привлекательной. А жених должен олицетворять собой образец мужества, достоинства и элегантности. Если с пары новобрачных гости не сводят восторженных глаз — значит подготовка к церемонии прошла успешно, а визажист со стилистом потрудились на славу. Ведь с помощью профессионального макияжа и стильной укладки можно преобразить любую, даже совсем, на первый взгляд, невзрачную «серую мышку». Недаром говорят, что для создания блистательного облика на свадебной церемонии недостаточно просто родиться красивой.

Прежде всего необходимо правильно выбрать свадебное платье — оно должно идеально «сидеть» на невесте и помогать ей раскрыть созданный профессиональными мастерами завершенный образ. Поэтому не обойтись без услуг знающих толк в своем деле визажиста и стилиста. Для поиска авторов свадебного макияжа и прически в Киеве следует обратиться в один из лучших столичных салонов красоты. Как его найти? Ну так недаром говорят, что язык и до Киева доведет. В данном случае важно расспросить друзей и знакомых, почитать отзывы в Интернете, поинтересоваться мнением специалистов. Сегодня, впрочем, как и во все времена, добрая слава быстро разлетается по миру. Правда, и дурная от нее не отстает. Так что тут, как говорится, все очень просто: кто ищет, тот всегда найдет. Давайте подробнее поговорим о макияже и укладке, как о важных этапах подготовки к свадьбе.

Невеста — главное украшение свадьбы. Как этого добиться?

Только тщательно подготовленное мероприятие проходит гладко и без неприятных сюрпризов. Как известно, тяжело в учении — легко в бою. Конечно, свадебная церемония — это не поле битвы, но обстановка во время ее проведения иногда накаляется до совсем нешуточного уровня. Поэтому, чтобы все прошло гладко, без слез и истерик невесты, важно проделать определенную работу. Ведь самый удачный экспромт — это хорошо подготовленный экспромт. А умение, например, по-театральному красиво и эмоционально говорить тосты на самом деле приходит только после длительных тренировок перед зеркалом. Но вернемся к макияжу и укладке.

Прежде всего важно определиться с мастерами по выполнению таких процедур. Далее нужно обсудить с ними пожелания невесты по созданию свадебного образа. К сожалению, молодые девушки часто видят себя во время такой важной церемонии похожими на киношных героинь своих любимых актрис. Или хотят выглядеть, как представительницы высшего света, участвующие в королевских бракосочетаниях. В этом нет ничего плохого, но не всегда представляемый в воображении образ в реальности идеально подойдет конкретному человеку. Поэтому стоит прислушаться к мнению профессионалов. Или на всякий случай заказать выполнение пробного макияжа. Да и с прической можно поэкспериментировать. Только не дай Бог заниматься таким в день проведения церемонии. Подобные «разведки боем» следует назначать хотя бы за некоторое время до часа «X». По крайней мере — за несколько дней до свадьбы.

Пробный макияж: попытка — не пытка

Профессионал утверждает, что макияж, как у вашей любимой актрисы в роли счастливой невесты, вам не к лицу? Почему бы не попробовать пойти наперекор их мнению, и не осуществить свою мечту? Тем более, что за выполнение пробного макияжа мастеру придется заплатить, так что визажист также не останется в накладе. Но если желаемый вариант в итоге действительно окажется не столь впечатляющим, поднимать панику не будет никакого смысла. Ведь до назначенной даты бракосочетания еще есть несколько дней, и можно спокойно выбрать идеально подходящий мейкап.

Процесс выполнения пробного макияжа занимает примерно два часа. Выбирая его проведение невеста должна понимать, что:

Пробный мейкап является «облегченной» версией полного варианта.

Используется меньше косметики.

Полученный образ — это набросок, в некотором смысле «проба пера». Однако такой эскиз позволяет понять, подходит ли такой мейкап, или его стоит заменить.

Важно помнить, что тщательная подготовка к свадьбе — важный этап, позволяющий избежать недоразумений и конфузов в столь знаменательный для новобрачных день.