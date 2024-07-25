Довжина нового мосту у Теребовлі становитиме 48,7 метра

На 354 кілометрі траси міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече продовжується реконструкція мосту через річку Гнізна.

Окрім будівництва нової споруди, Служба відновлення замінює комунікації, які розташовані під дорожнім полотном на підходах до неї. Ці роботи вже на фінішній прямій. Для потреб мешканців міста Теребовля:

🔹 Перевлаштовано магістральний водогін

🔹 завершено перевлаштування водопроводу, до якого відбуватиметься підключення до користувачів

🔹 влаштовано нову дощову каналізацію.

Підрядник почав підготовку до влаштування нового дорожнього одягу від реконструйованого мосту до перехрестя перехрестя трас М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів.

Тим часом на будівельному майданчику через річку Гнізна крок за кроком «виростає» арматурний каркас тьрох нових опор. Напередодні забетонували останній ростверк опори №3. Паралельно влаштовують арматурний каркас першої опори.

ℹ Згідно з проєктом, довжина нового мосту становитиме 48,7 метра, загальна ширина – 12,8 м. Він матиме 2 смуги руху та тротуари з двох сторін завширшки 1,8 м.

Підкреслимо, що контроль за всім процесом реконструкції мосту у Теребовлі – багатоетапний. Роботи перевіряють як кваліфіковані інженери Служби відновлення, так і незалежний інженер-консультант. Інженер-консультант здійснює контроль за дотриманням підрядником затвердженого замовником графіку виконання дорожніх робіт, проводить нагляд за здійсненням підрядником вхідного та операційного контролю, зокрема перевіряє наявність документів, що засвічують якість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання реконструкції. Також на даному об’єкті здійснюються науково-технічний супровід ДП «НІРІ».

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України спрямував на реконструкцію мосту в Теребовлі кошти Європейського інвестиційного банку. Фінансування є цільовим, ці кошти виділені на ключові проєкти транспортної інфраструктури в Україні.