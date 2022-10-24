Зелений Шен Пуер проти зрілого

Справжні чаємани знають, що зрілий Шен Пуер – це найбільш вишуканий питний делікатес, і шукають представників певного року створення. Зелений Пуер сприймається більше в якості інвестиції: такий чай купують, щоб він дозрів і набув додаткової смакової цінності.

Та на кожному етапі це величний чай, що дозволяє доторкнутись до стародавніх часів: вже у VII столітті його цінували прості китайці за полегшення під час застуди, тонус і наповнення тіла енергією. Він же був постійним гостем імператорського столу, даруючи монарху молодість, довголіття та особливі моменти мудрості.

Шен Пуер: корисні властивості

Сьогодні користь цього чаю підтверджується науковими дослідженнями. Шен Пуер дійсно:

підтримує та відновлює імунітет завдяки багатому вітамінному складу;

чинить протизапальну дію завдяки поліфенолам і танінам у складі;

бадьорить та покращує концентрацію;

допомагає худнути та зберігати стрункість.

За традицією, світлий Шен Пуер дарують новонародженим, щоб він дозрівав разом із малюком. А витриманий 20-річний Пуер за вартістю може прирівнюватись до року навчання в університеті. Але його так хочеться спробувати на кожному етапі дозрівання!

Шен Пуер: смак чаїв різного віку

Шен Пуер елітних сортів кожне десятиліття додає все більше вишуканості й неповторності своєму смаку.

Отже, що можна сказати про зелений Шен Пуер?

«Юний» трирічний Шен Пуер за ефектом може нагадувати простіші зелені чаї приємною помітною трав’яною гірчинкою, але його вплив на організм є вагомішим, і триває довше.

Це світлий та міцний зелений чай, бадьорий та яскравий, як кожен підліток. Ось чому краще обмежитись однією-двома чашками вранці: він може перевантажити нервову систему, зробивши настрій нестабільним.

А як щодо витриманого Шен Пуера?

Зрілий чай має більш темний відтінок, набуває оксамитової та приємної терпкості з солодким посмаком.

Старий Шен Пуер п’ється завжди легко, навіть якщо перетримати заварку. І все одно варто вживати його в першій половині дня: окрім бадьористого впливу та тонізації нервової системи, ви навіть можете отримати так зване чайне сп’яніння. До речі, його можна досягти і з молодим Шен Пуером також.

Отже, не завжди варто орієнтуватись на вартість та витриманість: у NewTea варто купити Шен Пуер, який ви ще не куштували. Тим більше це стосується оригінального зеленого Шен Пуеру: як оминути увагою таке диво?