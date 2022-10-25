На Тернопільщині чоловік під час конфлікту через межу вдарив вилами сусіда

За даним фактом дізнавачі Теребовлянського відділення поліції розпочали кримінальне провадження. До правоохоронців надійшло повідомлення від 65-річного жителя Теребовлянської громади про те, що сусід наніс йому удар вилами в горло. Допоки фельдшер надавав медичну допомогу потерпілому, правоохоронці встановлювали обставини події.

За попередніми даними, конфлікт між чоловіками виник через межу земельної ділянки. Під час сварки один із них схопився за вили та завдав ними удар в горло іншому. Після цього зловмисник втік.

У потерпілого медики діагностували рвану рану шиї та після надання допомоги відпустили додому.

Поліцейські встановлюють місцезнаходження правопорушника. Його дії кваліфікують за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання – від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.