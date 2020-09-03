У Більче-Золотому власними силами створили музей села

З майже аварійного приміщення cільський бібліотекар Лідія Міськів та народна майстриня Катерина Бутовська створили музей села Більче-Золоте (Борщівський район). Відкрили його напередодні Дня Незалежності.

Тут представлені давні предмети побуту жителів села, знаряддя праці, старовинний одяг та ще багато різноманітних цінних експонатів, які збирали усім селом. Окрема кімната відведена для ляльок-мотанок, які творить місцева майстриня Катерина Бутовська.

У кімнаті «Історія села в постатях» розміщено багато старих фотографій, експонати з печери «Вертеба» , історії становлення закладів та установ , які є на території села. Незвичним експонатом є кусок дерева , всередині якого вирізьблений тризуб та напис «Слава Україні».

– Найголовніша цінність цього музею в тому, що кожен експонат – це частинка історії села, його розвитку, традицій та звичаїв, – зазначив очільник обласної ради Віктор Овчарук під час відвідин новоствореного закладу. – Дякую ініціаторам за такий почин, бо , переконаний, музей об’єднуватиме мешканців села навколо його історії. Водночас його експонати настільки цікаві та колоритні, що можуть зацікавити не тільки більчан, а й гостей села».