Женское здоровье под чутким руководством гинекологии Оксфорд Медикал

На сегодняшний день появляется всё больше болезней в сфере гинекологии, которые в последствии перерастают в онкологические. Это происходит из-за множества факторов: экология, стрессы, сидячий образ жизни, неправильное питание и многое другое. Поэтому женщины часто обращаются к врачам-гинекологам, чтобы проконсультироваться или же начать курс лечения. В этом случае важно верно диагностировать проблему, с чем справится только компетентный специалист. Стабильно посещая хорошего доктора, вы позаботитесь о своем женском здоровье.

Любая женщина обязана регулярно посещать гинеколога, что предотвратит или выявит заболевания уже на первых этапах и вовремя начать лечиться. Если вам нужна консультация гинеколога в Киеве, обращайтесь по таким вопросам:

профилактическое обследование;

диагностика и лечение;

сопровождение при беременности и её планировании;

поиск факторов бесплодия;

контролирование возрастных изменений;

гормональные сбои.

Доктор с опытом сможет вовремя определить опасные инфекции или расстройства в организме. При дискомфорте или болях, необоснованных кровотечениях, обильном или избыточном; нерегулярности месячных, выделениях, сухости влагалища, болях во время полового акта и других неприятных ощущениях стоит, не откладывая, прийти на прием к профессионалу. При этом объясните детально, что вас беспокоит, именно с этими данными он сделает точное заключение.

Какими диагностическими техниками пользуются в отделении гинекологии Оксфорд Медикал?

В клинике используют:

кольпоскопию как современный способ, с помощью которого тщательно осматривают шейку матки благодаря специальных линз, позволяет обнаружить её форму, рассмотреть слизистую оболочку и ее структуру;

гистероскопию, что позволит изучить внутреннюю поверхность матки и зафиксировать внутриматочные патологии;

цистоскопию — проводит анализ мочевого пузыря, применяют её, если врачу недостаточно данных.

Тут используют самые современные методы и безопасные инструменты, удобные гинекологические кресла, что сделает прием приятнее.

Вам обязательно понравится хороший сервис: вежливый и тактичный персонал, компетентные врачи, которые постоянно повышают квалификацию за границей, новейшее оборудование, полная конфиденциальность, положительный результат лечения, доступные цены. Своевременное обращение к гинекологу – залог вашего здоровья.