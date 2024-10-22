В околицях Тернополя сьогодні буде гамірно

Увага!

22 жовтня в околицях Тернополя проводитимуться тактико-спеціальні навчання, організовані Головним управлінням ДСНС України у Тернопільській області. У зв’язку з цим можливе пересування колон пожежно-рятувальної техніки вулицями міста та значна присутність рятувальників.

Шановні мешканці Тернополя та області!

Просимо вас зберігати спокій і не панікувати. Ці навчання спрямовані на відпрацювання навичок оперативного реагування на надзвичайні ситуації та підвищення вашої безпеки. З розумінням ставтеся до можливих незручностей.