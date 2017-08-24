Обіцяємо не забувати імені жодного героя, що віддав тоді своє життя за Україну, – Лілія Мусіхіна

24 серпня – великий день для кожного українця. Упродовж століть наш народ не мав державності. Так, ми мали свою мову, мали свою культуру, але щоразу мусили гнути голови перед кимось, хто з погордою називав себе «старшим братом». Наші діти у школах вивчали чужу мову, співали чужі гімни, славили чужих героїв, які, до речі, часто були катами їх власного народу.

Ми – нація, що народилась у муках окупації та руїни, та щоразу ми робили все можливе, щоб стати вільними та незалежними. Козацька республіка, УСС, ОУН-УПА, – всі вони, великі лицарі, що таки привели під жовто-синій прапор Свободи весь український народ.

Ми також не повинні забувати про ту високу ціну, яку і нині платимо за власну державність та Незалежність. Там, на Сході наші хлопці і зараз, у ці хвилини, роблять все можливе для того, аби своїми плечами захистити її, захистити право наших дітей та онуків зватися українцями і жити на власній землі і за власними законами.

Ми також не забули, що саме у День Незалежності трапилась подія, що навіки вписана в історію України під коротким словом «Іловайськ». Ми схиляємось у зажурі і обіцяємо не забувати імені жодного героя, що віддав тоді своє життя. Світлої вічності вам, герої!

Тож дорогі друзі! Давайте будемо цінувати нашу державність, робити все від нас залежне, аби бути гідним слави Володимирового тризуба та продовжити нашу Україну у віках.

Слава Україні!

Лілія Мусіхіна