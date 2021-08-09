Чи визнав вину водій, який збив хлопчика у Прошовій на Тернопільщині

Наталія Чорна, матір 9-річного Юрчика. Його збив чоловік, будучи напідпитку ще в липні 2020-го у селі Прошова, пише Т1.

Сім’я хлопчика досі не отримала жодної допомоги і просить покарати винного. До того, як зазначила Наталія Чорна, обвинувачений обіцяв надати гроші на лікування, але і досі немає нічого, крім обіцянок.

Сьогодні у суді обвинуваченого Володимира Суховера допитали. Чоловік свою вину визнав. Переконував, що не хотів аби так сталось.

Проте, на запитання від судді – що ж сталося у день аварії і хто винен – обвинувачений відповісти так і не зміг.

Під час судових дебатів також зазначили, що у крові Володимира Суховера на момент аварії експертиза виявила близько 5-ти проміле алкоголю. Хоч сам обвинувачений переконував, що в той день вживав небагато спиртного.

Остаточне рішення стосовно цієї справи суд оголосить 10 серпня.