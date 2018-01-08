Деталі Тернополя. Що надає будинкові закінченого вигляду, розставляє акценти й створює ритм фасад

Рустика — рельєфне мурування або облицювання каменем із грубо обтесаною лицьовою поверхнею. Розрізняють кілька видів рустувань: діамантове, дощате, квадратове, клинчасте, природне. У кожного свої особливості. Так, діамантове складають прямокутні у формі чотиригранних пірамід камені – таке рустування використовували архітектори ренесансу та бароко. Рустування клинчасте — це завершення ніші чи прорізу (віконного чи дверного) трапецієподібним замковим каменем, що фланкується меншими клинчастими каменями.

Чому варто полюбити руст, чи принаймні, звертати на нього увагу? Тому, що він надає будинкові закінченого вигляду, розставляє акценти й створює ритм фасаду.

У Тернополі збереглося ще чимало зразків різного рустування. Тож давайте розглянемо кілька цікавих зразків.

Анна Золотнюк.