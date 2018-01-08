Символічний вертеп, де замість Ірода – Сталін, такого тернополяни ще не бачили!

Молодіжний Націоналістичний Конгрес запрошує подивитись незвичний вертеп, який буде в місті з 8 по 19 січня 🙂

Вертеп є символічним, тож натомість звичних персонажів – історичні постаті: замість Ірода – Сталін, царі – повстанці, а втіленням чорта є НКВД. Саме свято Різдва символізує відродження України.

Таким чином їх вертеп демонструє добро і зло в реальному форматі, – повідомляє прес-служба організації.



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