Як вибрати бойлер і не помилитися?

Відсутність гарячої води – проблема не тільки заміських будинків, а й багатьох міських квартир, у яких не передбачена її централізована подача. Вирішити цю проблему можна, купивши домашній водонагрівач. У спеціалізованих магазинах досить багато моделей на будь-який смак, але щоб вибрати підходящий варіант, потрібно визначитися зі своїми вимогами і вивчити асортимент.

Якими бувають сучасні бойлери?

За способом нагріву дана техніка ділиться на два види:

накопичувальна;

проточна.

Перший тип передбачає наявність резервуара, в якому накопичується гаряча вода, а в міру остигання підігрівається до потрібної температури. Такі водонагрівачі габаритніший проточних, і тут важливо підібрати модель оптимальної ємності, щоб не витрачати електроенергію на прогрів зайвої води.

Проточні бойлери нагрівають рідину моментально, коли вона струмує з крана. Кількість гарячої води нічим не обмежується, вона тече до тих пір, поки відкритий кран. Але така система має свої нюанси. Якщо відкрити одночасно кілька змішувачів в різних точках, то рідина не буде встигати прогріватися.

Основні критерії вибору водонагрівача

Коли ви визначилися з типом бойлера, проаналізуйте, яка потужність роботи вам потрібна і обсяг накопичувальної ємності, якщо ви вибрали перший варіант. Для невеликої родини підійде бойлер 80 літрів, а для 4-5 чоловік – на 100-150 літрів. Перед покупкою варто зважити всі «за» і «проти» обох варіантів і проконсультуватися з фахівцями, які дадуть корисні рекомендації.

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