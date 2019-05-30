Іменна цеглинка тернополянки Дзвінки Торохтушки з’явиться в Стіні Соборності України

Іменна цеглинка Дзвінки Торохтушки з’явиться в Стіні Соборності України, яка будується в Білій Церкві. Нагадаємо, що Дзвінка Торохтушко, це є творчий псевдонім Любові Бурак з Тернополя, української письменниці, поетеси, журналістки, перекладачки.

Це проект, який об’єднає у єдине ціле людей, саму тут, кожен бажаючий зможе увіковічнити себе та закласти свою цеглину у потужну стіну. Ця подія присвячена Дню Соборності – «Живий ланцюг» як символ єдності східних і західних земель України та знак вшанування подій Першої української незалежності.

Будують скульптурну композицію “Шлях до соборності України” завдовжки 120 метрів у кольорах державного прапору, у сучасному мозаїчному стилі з цеглин ручної роботи, кожна з яких буде мати іменну символіку.

Очікується, що скульптура стане однією з туристичних зон України. Крім того, Біла Церква зможе подати заявку до Книги рекордів Гіннесса на визнання арт-об’єкта найбільшим у світі й таким, у спорудженні якого взяла участь найбільша кількість жителів міста, громадських об’єднань, фондів та приватних компаній.

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