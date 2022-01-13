Сергій Надал вигадав нову послугу? Або чому на тернополян повішали додаткових 400-500 грн. нарахувань

Усі вже відчули на собі «піклування» 70-відсоткового «господарника»? В мережі поширюються гнівливі коментарі тернополян щодо нових платіжок за тепло, тож не можу не відреагувати.

У грудні міський голова Тернополя привселюдно обіцяв, що тарифи на тепло і гарячу воду не зростуть.

Нагадаю, за дорученням президента Кабінет Міністрів, НАК «Нафтогаз України», Асоціація міст України і Палата місцевих влад Конгресу підписали Меморандум, у якому домовилися, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть. Сергій Надал теж засвітився на тій нараді і навіть виступив з палкою промовою.

І ви знаєте, міський голова обіцянку стримує – тарифи не підвищуються. Натомість, Сергій Віталійович вигадав нову послугу!

Так, жителі Тернополя з індивідуальним опаленням в будинках, у яких також є квартири з централізованим опаленням, почали отримувати платіжки за обігрів сходових кліток, горищ і підвалів.

Зміни в нарахуванні комунальних послуг з’явилися у платіжках за грудень. Іншими словами, на людей повішали додаткових 400-500 гривень нарахувань.

У той же час у багатьох таких будинках батареї так і не запрацювали. Угоди на надання послуги ніхто не укладав. Жодної відповідальності за неоплату теж ніхто не несе. Тобто ініціатива міської ради, що називається, на лоха.

Також тернополяни, які користуються централізованим опаленням, платитимуть за абонентське обслуговування. Місячна абонплата за тепло становитиме 18 гривень, за гарячу воду – майже 12.

Отже, Сергій Надал має намір за рахунок тернополян вирішити свої проблеми. На людей повішали додаткову послугу і змушують розраховуватися за незрозумілі домовленості центральної влади з місцевими князьками. У Києві підписуються якісь дивні меморандуми, за лаштунками, зокрема, спритні хлопці домовляються про індульгенцію від кримінального переслідування – а розраховуємося за це ми з вами. Депутат міської ради від “Сили Людей” Ігор Турський