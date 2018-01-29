У Тернополі хочуть оцінити кімнати в гуртожитку, площею 4 та 2 кв.м.

РВ ФДМУ по Тернопільській області запрошує оцінювачів на конкурс, який відбудеться 08 лютого 2018 року. З метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати потрібно оцінити наступні об’єкти:

– частину приміщення 6,0 кв. м, яке розташоване на 1 поверсі гуртожитку №1 (вул. Шептицького, 13, м. Тернопіль),

– частину приміщення 2,0 кв. м, яке розташоване на 1 поверсі гуртожитку №2 (вул. Замонастирська, 18, м. Тернопіль).

Останній день прийому конкурсної документації – 01 лютого 2018 року. Документація приймається за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604. Телефон для довідок – 25-04-87.