Андрій Палюх не керівник “Сили людей” в Тернополі?

Практично кожна партія, яка має перспективу чи достатній ресурс, щоб сподобатися людям, переживала часи активної боротьби членства за доступ до керування політичною силою.

Згадати хоча б класичний приклад: Народний рух, який після смерті Чорновола, розтерзали на три самостійні партії, доля кожної з яких вже покоїться на поличках гробівців історії.

В Тернополі теж не обійшлося без подібних скандалів. У 2006 році неприємності у боротьбі за булаву спіткали пористів, у минулому році – виникли труднощі у свободівців, які ніяк не можуть обрати керівника міської організації.

Щось подібне сталося декілька днів тому з партією «Сила людей».

Депутати Тернопільської міської ради Іван Сороколіт та Ігор Турський заявили про написання заяви на вступ до партії «Сила людей».

«Наголошуємо, що ніхто в партію нас не приймав, а йдеться тільки про вияв нашого бажання. – коментує «Терену» Іван Сороколіт. – Тим більше, що це саме та партія, яка чи не єдина в Україні відкрила своє членство у публічному доступі, включаючи сплату членський внесків. На сайті (теж публічно) виписано умови та механізм вступу в партію, чим ми і скористалися. Зараз чекаємо на розгляд свої заяв відповідно до вимог статуту. До речі, в заявці на вступ не передбачено зазначати приналежність до територіального осередку».

Ще ніколи на Тернопіллі публічне бажання влитися в ряди політичної сили не провокувало такої різної реакції. Тим більше, що діяльність партії на Тернопільщині і, як результат, впізнаваність бажає кращого.

Найбільш яскравим є повідомлення від Андрія Палюха, який назвав себе керівником обласної організації партії «Сила Людей».

«З 2014 року в Тернополі почала будуватися партія «Сила Людей» і точно таким самим методом, без попередження, туди почали заходити одіозні регіонали, для чіткого рейдерства партії. Я, будучи небайдужим, та пройшовши саме важливі події майдану, маючи біль за побратимів, яких утратив не тільки я, а й ми усі та Україна, я не став осторонь та не дав рейдернути партію регіоналам, хоча до цього у жодній партії не був. У процесі просив допомоги у друга Івана Сорокаліта у Чортківського сьогодні мера, який тоді налякався мати справу з регіоналами і сховався. Так почалася історія у Тернополі, Андрій Палюх був обраний головою обласної організації «Сила Людей» та членом політичної ради партії, не одноразово і по сьогодні. Товариш мій Руслан Вояк був обраний головою міської Тернопільської організації та також членом політичної ради партії (при цікавості є підтверджуючі документи)», – зазначив пан Андрій на своїй сторінці у « Фейсбуці ».

До речі, слова Андрія Палюха підтверджені на сайті партії «Сила людей» лише частково. Дійсно керівником міської організації в Тернополі є Вояк Руслан. Він же, за даними сайту політичної сили, є і керівником обласної організації, а не Андрій Палюх ( http://sylalyudey.org/place/center/ ).

На захист ініціативи І.Сороколіта та І.Турського став один з лідерів партії, член політичної ради та кандидат на голову політичної ради партії Олександр Солонтай.

«Мені незрозумілі ряд тез, котрі озвучуються в публічній сфері окремими членами, які вимагають погоджувати вступ в лави партії з ними персонально, залежно від території. Такого ніколи не було і не буде в справжній партії. Такі дії наносять шкоду іміджу й допомагають олігархічним партіям вождистського типу боротись з «Силою Людей». Тому я буду ініціювати розгляд даного питання на засіданнях центральних органів», – написав О.Солонтай у себе на «Фейсбуці».

Поки ситуація вияснятиметься, вже зрозуміло, що партія «Сила людей» наступила на все ті ж «граблі» – публічне з’ясування стосунків більше шкодить, ніж показує відкритість.

Хоча з іншого боку – тепер про партію «Сила людей» на Тернопільщині знає значно більше людей.