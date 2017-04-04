Деталі Тернополя. У незвичних місцях

Будинковий номер, що причаївся за водостічною трубою, інший – в багеті вікна. Стіна, що геть стратила фарбу, і зберігає шматок старої штукатурки з табличкою про номер під’їзду, «закарбований» кольором номер будинку.

Ці дещиці схожі між собою тим, що над їх створенням попрацювали час і люди. Вони ніби втратили місце, що їм пасує, і опинилися в іншому оточенні.

І тепер звичні речі промовляють по-новому саме через зміну тла. Переінакшені, вони перестають бути просто частиною інформації про координати, і стають речима в собі – самодостатніми знаками. Їх тепер вільно інтерпретувати як завгодно.

Ця набута багатозначність промовляє. Вона створила свої історії.

Анна Золотнюк.