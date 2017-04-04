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Деталі Тернополя. У незвичних місцях

Redaktor 133 Views 1 коментар

Будинковий номер, що причаївся за водостічною трубою, інший – в багеті вікна. Стіна, що геть стратила фарбу, і зберігає шматок старої штукатурки з табличкою про номер під’їзду, «закарбований» кольором номер будинку.

Ці дещиці схожі між собою тим, що над їх створенням попрацювали час і люди. Вони ніби втратили місце, що їм пасує, і опинилися в іншому оточенні.

І тепер звичні речі промовляють по-новому саме через зміну тла. Переінакшені, вони перестають бути просто частиною інформації про координати, і стають речима в собі – самодостатніми знаками. Їх тепер вільно інтерпретувати як завгодно.

Ця набута багатозначність промовляє. Вона створила свої історії.

Анна Золотнюк.

 

 

 

One thought on “Деталі Тернополя. У незвичних місцях

  • Ігор
    21:05 | 3 квітня, 2017 at 21:05
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    Так є в цьому щось від живої історії!

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