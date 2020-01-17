Люди й тварини на фасадах будинків Бережан, Буданова, Чорткова та Кременця

Для справедливості треба сказати, що перелік міст області, де є будинки, прикрашені маскаронами, міг би бути й довший. Укладаючи добірку, вибрала ті, котрі припали мені до смаку та запам’ятались.

Вони дуже різні — і за стилістикою, і за станом збереження. Грифон та голова Меркурія — з Бережан, більші леви — з Бучача, менші — з Копичинців, чоловіча голова над вікном — з Кременця, жіноча, сецесійна — з Чорткова, інша — з Буданова.

Все ж промовляють вони про одне, а саме про те, що кожне місто має, що показати й розповісти мандрівникові.

Анна Золотнюк.