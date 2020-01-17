Погода на вихідні: сухо і незвично тепло

У вихідні дні погода в Україні без опадів, вночі та вранці з туманами, температура істотно не зміниться, залишаючись вище кліматичної норми для цього періоду.

Джерело: “Інтерфакс-Україна” з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі:

У суботу,18 січня, в Україні без опадів. Вночі та вранці туман, місцями паморозь. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Тернополі – без опадів. Вночі, вранці туман. Температура вночі 2-4 морозу, вдень 1-3° тепла.

На неділю, 19 січня, синоптики прогнозують погоду без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, на Закарпатті та в Карпатах до 10° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Тернополі – без опадів. Вночі, вранці місцями туман. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.